“Concerto per Torino”: i Lions sostengono il progetto “Bambini nuovi poveri” per aiutare le famiglie in difficoltà

I Lions sostengono il progetto “Bambini nuovi poveri” per aiutare le famiglie in difficoltà

Sabato 28 settembre, presso il Cortile d’onore del Castello del Valentino (viale Mattioli, 39), i Lions presentano il “Concerto per Torino”, manifestazione ideata da 20 club torinesi per sostenere il progetto “Bambini nuovi poveri” che da una decina di anni conducono a sostegno delle famiglie in difficoltà con bambini.

Lo spettacolo, che avrà inizio alle ore 16, prevede l’esibizione della Banda musicale del Corpo di Polizia Municipale della Città di Torino e dei musicisti della rappresentanza provinciale giovanile ANBIMA TORINO-BANG TO (Associazione Nazionale delle Bande Italiane Musicali Autonome).

“La Città di Torino e il Politecnico di Torino patrocinano l’evento che vuole gratificare con un momento di cultura e buona musica tutti coloro che desidereranno intervenire e aiutare in modo concreto i piccoli di famiglie del territorio in stato di bisogno” dichiara Giovanna Sereni, Coordinatore Progetto Lions “Bambini nuovi poveri” Lions International, Distretto 108-Ia1.