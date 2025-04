A ViviPomaretto Aprile è il momento di gustare gli gnocchi inclusivi

Sapori, musica e spettacolo i protagonisti della giornata di domani, domenica 6 aprile, a Pomaretto: la sagra degli gnocchi inclusivi e solidali verrà accompagnata da concerti e spettacoli, per sostenere le associazioni che si occupano di persone con disabilità o in difficoltà.

Nel palatenda riscaldato agli impianti sportivi in borgata Masselli, all’interno della manifestazione ViviPomaretto Aprile, la distribuzione degli gnocchi inizierà alle 12,30. Saranno i ragazzi del centro diurno Tam Tam ad aiutare durante la preparazione.

Nel pomeriggio alle 14,30 si esibiranno i ragazzi della Tarta Rock Band, un progetto nato dal laboratorio di musica a cura della Cooperativa Sociale La Tarta Volante. Il repertorio proposto comprende classici del Pop e del Rock internazionale, dagli anni ’60 ad oggi.

Alle 16,30 lo spettacolo teatrale ‘G.U.L.I.A.T.’, nato dal laboratorio del giovedì sera a cura di Cantiere Senza Sensi Aps, rappresenterà il desiderio di fuga di tutte le persone e il percorso che porta a capire come in realtà l’unica via di salvezza sia la capacità di creare legami e costruire qualcosa insieme.

Dopo la ripresa, alle 19, della distribuzione degli gnocchi solidali, alle 20,30 inizierà il concerto dei Mistral Kizz, un gruppo di cinque sedicenni che suonano musica occitana, nella maniera più ‘giovanile’ possibile, con chitarra elettrica, fisarmonica, organetto, flauti, batteria e basso.

L’iniziativa ha scopo benefico, a favore del Centro Socio Terapeutico Cooperativa Coesa, delle associazioni Ama.le., Le Ali Spiegate e Cantiere Senza Sensi, del Tam Tam Centro attività diurno cooperativa Tarta Volante e della Famiglia Edo e Matti.