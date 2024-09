Giaveno si prepara a diventare la capitale dei funghi

Fervono in città i preparativi per celebrare il prodotto di eccellenza del territorio: il fungo porcino di Giaveno. Al lavoro la nuova amministrazione della Città e la Pro loco di Giaveno, motore della manifestazione.

L’evento si svolgerà da venerdì 4 ottobre a domenica 13 ottobre 2024, data questa in cui si svolgerà la storica manifestazione “Fungo in Festa” che coinvolge tutta la città, con il suo cuore in piazza Molines e piazza Mautino.

In piazza Molines lato via Coazze saranno presenti i banchi dei boulajour, per la gioia degli acquirenti; i funghi sono certificati dalle micologhe dopo gli appositi controlli, e i ricercatori certificano la provenienza dalla Val Sangone. Le micologhe sono a disposizione anche del pubblico, gratuitamente: sempre meglio un controllo in più su quanto si è raccolto. I ristoratori sono pronti ad accogliere centinaia di gourmand.

Giaveno va fiera del suo prodotto d’eccellenza, il fungo.

Da sempre i funghi di questa vallata sono apprezzati per la loro qualità, forse una combinazione di suolo e clima. Il rinomato mercato, sia per quantità sia per qualità, si svolge da secoli ed era tenuto in considerazione anche dalla corte sabauda. Infatti è stata trovata in archivio una ricevuta del 1628: si pagava una ragazza che aveva portato funghi a Madama Reale per un banchetto. Il periodo d’oro fu l’Ottocento, con copiosissime raccolte e il raggiungimento della fama a Torino e nel torinese.

All’inizio del Novecento il mercato si svolgeva in Vicolo della Breccia (ora via Maria Teresa Marchini), all’angolo del Palazzo Abbaziale, nella piazza che i giavenesi chiamano Balet (Balletto). Vi sono foto storiche che mostrano decine di boulajour con i loro prodotti nelle ceste.

Un classico atteso da tutti è il PalaFungo ospitato presso il CIP-Spaghettopoli in via Ospedale 4: qui la Pro loco di Giaveno sta organizzando cene e serate a tema dal 4 al 13 ottobre, e le domeniche 6 e 13 anche a pranzo. Gli chef Manuel Raffa e Edoardo Tonello proporranno gustosissimi menù a base di funghi; ci saranno anche la versione vegetariana e senza glutine e il menù bimbi.

Il Palafungo si inaugura venerdì 4 ottobre con una serata apericena a buffet servito con degustazione di vini abbinati ai piatti con funghi porcini; ci sarà una micologa a disposizione e dj set. Soltanto su prenotazione: per info e per riservare il proprio posto chiamare la Pro loco al numero 334/1244293.