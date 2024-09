Il Borgo Rubens di corso Casale riparte: sabato 28 Open Day

Il Borgo Rubens in corso Casale 438/16 riparte con le sue attività e per l’occasione invita tutti al primo evento pubblico della stagione con il nuovo Open Day che si terrà sabato 28 settembre dalle ore 14.30 alle 17.30.

Il Borgo Rubens è il cuore della Associazione Borgo Rubens dove tutto prende vita e forma all’interno di un parco naturale, circondato da 7 ettari di prati e boschi, in cui convivono armoniosamente cavalli, l’asinello Piccolo, cani e persone.

Una ampia struttura sulla collina di Superga, composta da un’area ippica (dove si svolgono sedute di riabilitazione equestre, attività ludico-educative con cavalli e asini, stage ed eventi), insieme a una tettoia coperta e una piccola fattoria con anatre, oche, conigli e galline oltre a un’area polivalente con ampio salone a disposizione di molteplici attività (psicomotricità, potenziamento cognitivo integrato, psicoterapia e sostegno psicologico, eventi, laboratori, convegni), un piccolo studio di psicoterapia e infine un’aula didattica, una foresteria e un patio.

Il Borgo Rubens è un luogo di fioritura, dove sentirsi a casa e ritrovare se stessi, rilassandosi e riabilitandosi alla felicità. È un luogo aperto e d’incontro nel quale, animali, bambini, adulti e anziani possono vivere relazioni speciali che “curano” l’anima e il corpo.

La giornata a porte aperte è gratuita e per conoscere da vicino la realtà e i servizi offerti dal Borgo si verrà accompagnati in un percorso esperienziale nel parco, intervallato da diversi stand, ciascuno dei quali rappresenta un servizio erogato dall'associazione.

Ad ogni stand gli ospiti potranno raccogliere informazioni e fare un'attività inerente al servizio come per esempio: il primo approccio al cavallo, il gioco con elementi naturali o le degustazioni sfiziose proposte dal Bistrot del Borgo.

Il Bistrot del Borgo, è a sua volta un progetto sociale e uno spazio di incontro e socializzazione rivolto a chiunque avrà piacere di trascorrere del tempo al Borgo consumando le delizie prodotte e servite dai nostri ragazzi.

Un’altra importante iniziativa per i giovani è il Centro Hygge che nasce con lo scopo di coinvolgere ragazzi dai 14 ai 22 anni in un’esperienza di crescita e condivisione per venire incontro anche alle famiglie che stanno vivendo la tendenza al ritiro sociale e all’inattività dei loro figli.

In seguito alla pandemia e alle difficoltà relazionali che i ragazzi riscontrano in modo crescente, il Borgo Rubens con i suoi spazi e le relazioni autentiche mediate da professionisti, sono occasione di aggregazione e confronto, per sviluppare sicurezza e nuove capacità e competenze in un luogo protetto, immerso nella natura.

Per raggiungere il Borgo sarà possibile usufruire della navetta gratuita che dalle ore 14.00 partirà da via Beato Cafasso (fronte scuola Villata) e salirà in pochi minuti al Borgo, permettendo così di parcheggiare la macchina e salire comodamente.

Non sarà possibile accedere al Borgo con la propria autovettura salvo presenza di disabilità motoria (da segnalare nell’apposito form in modo da prenotare il parcheggio in loco). Inoltre, è possibile arrivare al Borgo anche comodamente a piedi, partendo da Corso Casale in 10-15 minuti di passeggiata si raggiunge la meta.