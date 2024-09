Bobbio Pellice protesta contro la chiusura dell’unico bancomat del paese

Dopo aver perso il servizio di sportello bancario, Bobbio Pellice rischia di rimanere senza l’unico bancomat del paese e che veniva utilizzato anche dai residenti di Villar Pellice dove c’è solo il Postamat. Su un foglio appeso al dispositivo per il prelievo posizionato in piazza Caduti per la Libertà, Intesa Sanpaolo avverte che dal 10 ottobre non sarà più operativo.

“Proprio ieri sera (lunedì 23 settembre, ndr), in Consiglio comunale, abbiamo approvato la delibera in cui esprimiamo la nostra contrarietà alla soppressione di un servizio fondamentale per i cittadini di entrambi i paesi, per i commercianti, e per i turisti che d’estate fanno la coda per accedere” dichiara il sindaco di Bobbio Pellice, Mauro Vignola.

In piazza Caduti per la Libertà in passato la banca aveva anche uno sportello con operatore che è stato chiuso progressivamente: “Dal periodo successivo alla pandemia la presenza dell’operatore è diventata sempre più rara fino a poi sparire del tutto”. A giugno, poi, Intesa Sanpaolo ha inviato una lettera di disdetta per l’affitto dei locali comunali che riguarda anche il bancomat: “Troviamo assurdo che una banca dalle dimensioni tali non riesca a garantire un servizio sul territorio. Per noi è di vitale importanza – continua Vignola –. Ci batteremo per ottenere che venga conservato coinvolgendo altri enti come Uncem (Unione nazionale comuni comunità enti montani, ndr)”.

Intanto i cittadini di Bobbio e Villar Pellice stanno raccogliendo nei negozi le firme per chiedere alla banca di tornare sui suoi passi su una decisione che porterebbe disagio a entrambi i pesi. “Ci ha sconcertato il modo con cui è stata comunicata la chiusura del servizio: un semplice foglio A4 appeso accanto al bancomat” spiega Michele Mura che a Bobbio Pellice gestisce la tabaccheria. Lui è anche uno dei consiglieri comunali che ieri sera ha votato la delibera: “Abbiamo inoltre approvato l’invio di una lettera all’amministratore delegato di Intesa Sanpaolo in cui esprimiamo la nostra contrarietà alla decisione della banca, dichiarandoci disponibili ad andare incontro alle loro necessità, valutando anche la possibilità di un abbassamento del canone d’affitto”. Inoltre i cittadini sono invitati a partecipare ad una manifestazione organizzata per lunedì 7 ottobre alle 10 in piazza Caduti per la Libertà.