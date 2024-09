Parco Calabria, trovati i soldi per la nuova area giochi: in arrivo nel 2025

Il Parco di via Calabria, abbandonato dal 2022, vede la luce in fondo al tunnel: sono in arrivo 105 mila euro da parte di Iren per riqualificare l'area giochi, chiusa per motivi di sicurezza.

La richiesta era arrivata dalla Circoscrizione 5, oltre che da numerosi residenti, e la Città si era mossa per trovare dei fondi per i lavori. Il progetto si è ridotto: si parlava di 169mila euro, poi di 123mila. La Città non può sobbarcarsi la spesa e sono tramontate le ipotesi di fondi pubblici o europei, non restava così che la soluzione di una sponsorizzazione privata. Ad aprile Iren aveva detto no, dopo che l'assessore al verde pubblico Francesco Tresso aveva iniziato il dialogo già a marzo 2023, e il progetto si è ridimensionato nuovamente.

"Riqualificazione dell'area non al ribasso

La Circoscrizione sogna una riqualificazione completa, non solo dell'area giochi ma anche dei viali - in cui mancano le panchine - e dell'area cani. "C'è necessità di intervenire su questo parco - ha spiegato il vicepresidente Antonio Cuzzilla - che è il più grande della 5 insieme al parco delle Vallette, oggi i bambini della zona non hanno un posto dove poter giocare. Dico di non vedere al ribasso la riqualificazione dell'area: come ribadito anche dal coordinatore del verde Giorgio Tassone, sarebbe opportuno valutare nella progettazione la presenza di un'area cani e collocare almeno qualche panchina per gli anziani e le famiglie che passeggiano".

"Per il tema della sicurezza è molto importante ripristinare dove manca una staccionata. Credo che sia un importante punto di partenza per il quartiere e per il parco, ma chiediamo di attuare il prima possibile un tavolo di confronto, tra il Comune, la circoscrizione e i Grandi eventi, quali Terra Madre e Kappa Future Festival che si sono resi disponibili a collaborare".

Lavori completati per la prossima estate

I lavori dell'area giochi dovrebbero essere completati per l'estate del 2025, come comunicato dalla dirigente dell'area Parchi del Comune Claudia Bertolotto. "La conferma della sponsorizzazione da parte di Iren è arrivata a inizio agosto - ha dichiarato in commissione ambiente - e la realizzazione sarà effettuata a cavallo tra la fine del 2024 e l'inizio del 2025. Abbiamo proposto due aree giochi, una più grande a bassa manutenzione e una più piccola con giochi a terra, e servirà un confronto con la Circoscrizione. Prospettiamo di finire per la primavera in modo da essere pronti per la prossima estate".

"Il ripristino dell'area era una priorità"

"Esprimiamo soddisfazione - hanno commentato Cuzzilla e la capogruppo di Forza Italia in Consiglio comunale Federica Scanderabech - per gli interventi che il Comune sta attuando per il ripristino dell'area giochi di parco Calabria che vedrà la rinascita entro la prossima primavera. Sicuramente il ripristino dell'area giochi era una priorità ma crediamo che ci sia l'opportunità per fare di più e noi vogliamo coglierla per il bene dei cittadini".