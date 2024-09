Villar Perosa ha la sua area inclusiva nel giardino delle elementari

È uno spazio dove poter parlare, leggere, studiare e socializzare ed è accessibile a tutti i bambini, anche quelli con disabilità. L’area inclusiva è stata inaugurata oggi, martedì 24 settembre, nel cortile delle elementari di Villar Perosa. Tutto nasce dall’idea di un genitore, Fabrizio Schiavo: “Quando ho visto che la terapia intensiva del Sant’Anna di Torino è stata donata da tanti sponsor, mi sono chiesto perché non fare una cosa simile nel mio paese”. Due anni fa è partito il percorso che si è chiuso parzialmente oggi: “Sono partito con un sondaggio con la Fondazione Agnelli a cui si sono aggiunti gli altri sostenitori” racconta Schiavo. Tra questi anche il Comune. “I fondi sono stati raccolti tramite l’associazione Le Ali Spiegate e adesso abbiamo quasi 1.500 euro per proseguire con la pavimentazione antitrauma su cui posare una giostrina a scivolo – anticipa –. Contiamo di arrivare alla cifra necessaria per poterla posizionare entro la fine dell’anno scolastico”.