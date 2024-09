Domenico Quirico aprirà il Festival della Letteratura di Chivasso 2024

Promossa dall’Assessorato alla Cultura, una nuova stagione letteraria si apre al Comune di Chivasso lunedì 30 settembre.



Il primo appuntamento del Festival della Letteratura “Chiavi di Lettura” si terrà alle ore 21 nel Teatrino Civico con Domenico Quirico, autore di “Kalashnikov”, edito da Rizzoli. Dal Mozambico a Gaza, passando per Somalia, Congo, Siria, Cecenia e Ucraina, lo storico inviato di guerra dai fronti più pericolosi del pianeta, ci guida nel cuore nero della violenza, in quelle terre dove il fucile d’assalto sovietico distingue chi ha il potere da chi non ce l’ha, regola la facoltà di uccidere e il diritto di restare vivi, e mentre si fa strumento del male che vince sul bene cambia il corso della storia. Con l’autore dialogherà il giornalista Marco Bogetto.



«Quest’anno – ha annunciato con soddisfazione il sindaco Claudio Castello -, il festival chivassese si avvale della collaborazione del Salone Internazionale del Libro di Torino che ha inserito “Chiavi di Lettura” nel suo progetto “Luci sui festival”, in modo da promuoverne gli eventi tra i suoi canali».