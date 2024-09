Home Get-together: il design piemontese protagonista alla Singapore Design Week

Favorire l’espansione nei mercati e creare nuove sinergie tra produttori piemontesi e sviluppatori immobiliari asiatici: è questo l’obiettivo di “Home Get-together”, la mostra che dal 26 al 28 settembre racconterà a FIND – Design Fair Asia Singapore le eccellenze del design del Piemonte attraverso prodotti realizzati con maestria, pronti a soddisfare le esigenze di un pubblico globale.

L’iniziativa fa parte del progetto Piemonte Home Design, realizzato dalla Camera di commercio di Torino e dal Politecnico di Torino, in collaborazione con Calibro Zero, e nato per portare il sistema casa piemontese sui mercati internazionali attraverso la creazione di un brand territoriale competitivo.

Con una partecipazione di oltre 300.000 visitatori, la Singapore Design Week (SDW) è uno dei principali eventi dedicati al design in Asia. FIND Design Asia, joint venture tra dmg events e Fiera Milano, è l’evento di punta della settimana del design in Asia, area nella quale il settore dell'arredamento ha generato nel 2023 un fatturato di oltre 614 miliardi di dollari, con una crescita prevista di oltre il 5% nel periodo 2021- 2025.

Dal 26 al 28 settembre, “Home Get-together” sarà un’opportunità per esplorare le creazioni innovative delle aziende piemontesi, mettendo in mostra progetti che celebrano la tradizione del Made in Italy unita a una visione contemporanea e sostenibile. La mostra porta in primo piano la ricca rete di piccole e medie imprese piemontesi del settore arredo, dando risalto a pratiche artigianali e progetti di design che valorizzano la cultura del “fatto con cura”.

Quattro temi principali guidano il percorso espositivo:

Arredamento come eredità industriale : una testimonianza del know-how manifatturiero del Piemonte, ereditato dai settori meccanico e automobilistico.

Consapevolezza ambientale : un focus sulle catene di produzione sostenibili e l’adozione di paradigmi di upcycle e riciclo.

Design artigianale : un’integrazione tra personalizzazione su misura e standardizzazione della qualità.

Interconnessione culturale : una sintesi tra influenze classiche e moderne che rispecchia le aspirazioni e i gusti individuali.

Il design per la casa viene così ripensato come un elemento che connette ed esalta le diverse componenti dell’ambiente domestico, combinando tradizione e innovazione per offrire soluzioni contemporanee e sostenibili.

Esplorando la casa piemontese del futuro

La mostra presenta l’avanguardia del design territoriale attraverso il progetto della Casa Plug-in, un modello abitativo flessibile e modulare che si adatta alle esigenze quotidiane degli abitanti. Con un approccio olistico, la Casa Plug-in offre soluzioni innovative per l’arredamento, dove ogni componente – dalla cucina al bagno – è intercambiabile e personalizzabile. Questo modello innovativo, sviluppato dal progetto Piemonte Home Design, rappresenta una soluzione abitativa dinamica, pensata per rispondere alle esigenze del mondo moderno e promossa nei mercati internazionali.



Piemonte Home Design

Piemonte Home Design è un progetto che promuove l’eccellenza artigianale e industriale del Piemonte nel mondo, offrendo soluzioni abitative personalizzabili e innovative. Nato nel 2019 grazie all’iniziativa della Camera di commercio di Torino e del Politecnico di Torino, in collaborazione con Calibro Zero, il progetto si pone l’obiettivo di valorizzare il Made in Italy sui mercati internazionali, con un focus su flessibilità, sostenibilità e artigianalità.

ReCasa Living

Con sede a Singapore, ReCasa Living è il punto di riferimento per l’arredamento di lusso italiano in Asia. Collaborando con rinomati produttori italiani, ReCasa Living offre mobili che incarnano qualità, eleganza e maestria artigianale. Grazie all’impegno verso un servizio clienti di eccellenza, ReCasa Living propone soluzioni uniche, perfette per chi cerca arredi esclusivi e di alta qualità.