Non solo oggetti ma anche persone: Il Riuso offre uno spettacolo contro l’abitudine di scartare chi non ci piace

“Scartiamo chi non ci piace, chi non ci è utile, chi è diverso da noi. Ma scartare porta separazione, marginalizzazione, pregiudizi, quindi è un male per la stessa società” così Anna Cantino, presidente de ‘Il Riuso’ di Torre Pellice spiega perché l’associazione ha deciso offrire al paese uno spettacolo teatrale che porta al centro i temi sociali. Venerdì 27 settembre, alle 21, infatti la torinese Almateatro porterà sul palco del teatro del Forte (via al Forte 3) il suo ‘Scarti 2.0’. Lo spettacolo teatrale e musicale ritrae tre donne e le loro esistenze ‘scartate’ dalla società e che per

motivi diversi si trovano in una discarica. “L’attenzione ai temi sociali caratterizza da sempre la nostra associazione nata per fronteggiare lo spreco degli oggetti - sottolinea Cantino -, lavorano da noi infatti persone che si trovano in difficoltà temporanea e a cui vengono assegnate delle borse lavoro. Inoltre, in collaborazione con i servizi sociali, aiutiamo chi non ha risorse ad arredare la propria casa”. Lo spettacolo di venerdì – patrocinato dal Comune di Torre Pellice - è ad ingresso libero.