SaluTO e le scuole per imparare a riconoscere le fakenews sulla salute

Quest’anno anche le scuole di Torino partecipano alla Tre giorni di SaluTO, grazie a una convenzione rivolta agli istituti scolastici secondari di secondo grado di tutta la Regione Piemonte. Un accordo che consente agli studenti di acquisire crediti formativi partecipando a SaluTO, come Progetto Pcto, Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento.

Tra le scuole che hanno aderito c’è il Liceo scientifico sportivo (Liss) Primo Levi di corso Unione sovietica, 490 a Torino.

“Abbiamo inserito SaluTO nell’attività didattica di quest’anno perché è necessario partire dalla scuola per cambiare la cultura delle persone, in particolare su temi delicati come l’intreccio fra salute e sviluppo tecnologico” spiega Silvia Ponzio, docente di Scienze de Liss. “Per il nostro istituto parteciperanno i ragazzi di due classi del terzo anno, divisi in gruppi per le attività del mattino e in autonomia per quelle del pomeriggio. Rientrati in classe, dopo l’evento, gli studenti dovranno rielaborare quanto appreso durante gli incontri e diventare a loro volta divulgatori dei contenuti su cui hanno lavorato durante la manifestazione, iniziando così a diventare parte attiva nella promozione di una corretta cultura della salute”.

SaluTO 2024 si tiene al Mercato Centrale Torino, in piazza della Repubblica, 25 i prossimi 10-11-12 ottobre. Il tema di quest’anno è Scienze e tecnologie per vivere meglio.

Per le scuole secondarie della Regione Piemonte c’è ancora tempo per aderire fino al giorno 8 ottobre.

Aspettando Saluto, prova il quiz sulle tue competenze per l’alimentazione!

Tutte le informazioni sul sito www.saluto.net.