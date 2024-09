Festival Giovani Adulti, Ravinale e Grimaldi (Avs): "100mila euro di fondi del sociale per la propaganda di Marrone"

“Abbiamo verificato: è di almeno 100.000 euro il contributo dato dalla Regione a Giovani Adulti, il festival di sangue e patria organizzato da Fiori di Ciliegio. Chiunque organizzi eventi culturali sa che si tratta di un'enormità, almeno di questi tempi: la Regione dà per tre giorni di festival la stessa somma che viene versata al Museo diffuso della Resistenza per le attività di tutto l'anno. Ma c'è di peggio: i soldi serviti a pagare Borgonovo & co sono sottratti al welfare. Il capitolo di spesa è dedicato a ‘famiglie e minori, tutela materno infantile, persone anziane e disabili, altri soggetti in condizioni di fragilità’: possibile che la maggioranza non abbia niente da dire se le risorse per le famiglie vengono destinate ad amici dell'assessore Marrone? Davvero, in una Regione che non ha voluto pagare i voucher per i libri di scuola a oltre 62.000 famiglie che ne avevano diritto, la cultura rivolta alle scuole si fa così?” – lo dichiara la Capogruppo di AVS in Regione, Alice Ravinale.