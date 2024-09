Taxi in protesta davanti al Comune di Torino: "Vogliamo più sicurezza e no abusivismo". Aumentano le aggressioni

Taxi in protesta davanti al Comune di Torino: "Vogliamo più sicurezza e no abusivismo"

Piazza e via Palazzo di Città occupate dai taxi in protesta. Questa mattina decine di auto bianche si sono ritrovate davanti al Comune di Torino per sollecitare un intervento dell'amministrazione su diversi temi.

Più sicurezza e no abusivismo

"Come categoria - ha spiegato Francesco Ammirati, del Comitato Base Taxi Torino - siamo già stati in Prefettura più volte. I punti critici per noi sono due: l'abusivismo e gli Ncc, oltre alla richiesta di maggiore sicurezza". Per quanto riguarda il servizio di noleggio con conducente, "arrivano da Biella, Rovereto e Savigliano: stazionano regolarmente e fanno servizio taxi pari a noi".

All'uscita delle discoteche, oppure in occasione di grandi eventi come Nitto Apt Finals e Kappa Future Festival, le strade del capoluogo si riempiono di Ncc. Il problema, per Ammirati, è che sembrano usati due pesi e due misure.

La protesta

"Nell'ultimo periodo - spiega - i Vigili urbani hanno effettuato 650 controlli sui taxi e solo 23 sugli Ncc". "Oggi vogliamo risposte serie o ci asteniamo da dare il servizio notturno: poi qualcuno dovrà giustificare il motivo con i cittadini. Noi chiediamo più legalità e controlli: a differenza di Roma e Milano, siamo noi che aspettiamo il cliente e non viceversa. È intollerabile che vengano a rubarci il lavoro da fuori" conclude Ammirati.

Ad incontrare i taxisti a Palazzo Civico gli assessori al Commercio Paolo Chiavarino e alla Sicurezza Marco Porcedda. E proprio sul fronte criminalità la consigliera della Lega Elena Maccanti ha presentato un'interpellanza. Nelle ultime settimane sono aumentate le aggressioni ai danni degli autisti.

Aumentano le aggressioni