Peter Greenaway riceve il Premio Stella della Mole e saluta Torino

Peter Greenaway riceve il Premio Stella della Mole conferito dal Museo del Cinema e saluta torino.

Il regista gallese è stato ospite in città per una due giorni di eventi in cui ha tenuto una live performance di lettura dei suoi scritti, ha presentato due libri e ha ricevuto il riconoscimento.

“Sono passati quasi trent’anni da quando Peter Greenaway è entrato per la prima volta nella Mole Antonelliana - sottolinea Enzo Ghigo presidente del Museo Nazionale del Cinema che insieme al direttore Domenico De Geatano ha conferito il Premio a Greenaway -. In questi decenni, il monumento simbolo di Torino è diventato uno dei musei più importanti al mondo, è stato visitato da milioni di persone e ha ospitato molte delle star più importanti del cinema di tutti i tempi".