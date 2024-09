Filcams in piazza per "gli invisibili": i lavoratori del turismo

In piazza per i diritti dei lavoratori nel turismo: anche a Torino è passata la campagna di Filcams Cgil che vuole portare all'attenzione pubblica il disagio dei dipendenti di bar, alberghi, ristoranti, lidi e piscine. Le tappe previste lungo tutto lo stivale sono nei principali luoghi turistici, e a Torino il presidio si è svolto in piazza Carignano, dalle 17 di questo mercoledì pomeriggio.

L'appello da parte del sindacato è ai lavoratori del terziario ma soprattutto ai loro datori: "Il vostro lavoro vale". Sotto i riflettori le cattive pratiche che rendono il lavoro nel turismo sempre meno appetibile: straordinari e lavoro notturno non pagati, salario che dipende dalle mance ricevute, orari di lavoro massacranti. A mettere in scena i problemi dei lavoratori, con una recita in piazza, sono stati gli attori Laura Pozone e Gianluca Di Lauro, che hanno recitato la parte di due turisti in vacanza a che fare con baristi e bagnini "sfaticati".

"Il turismo è un mondo con grandi risorse e disponibilità economiche - ha dichiarato Fabio Favola, segretario regionale Filcams - Anche il Piemonte è stato da record nel 2023 con 6 milioni di arrivi e un fatturato vicino al miliardo di euro, l'Italia è il terzo paese del mondo in questi numeri. Portiamo in piazza la voce degli invisibili, quelli che voce non hanno: cuochi, camerieri, bagnini, guide turistiche, chi fa produrre grandi profitti a chi guadagna dal turismo. Sono lavoratori facilmente ricattabili e che vivono situazioni che non permette loro di avere relazioni sindacali libere".