PEPE esplode, +7,8% in 24 ore ma PEPU fa meglio e vola a 15 milioni di dollari in prevendita

Il mondo delle crypto sembra in procinto di uscire da una crisi che durava già da parecchi mesi, con del verde generalizzato che fa pensare a un autunno sugli scudi per il settore.

In tutto questo però, chi riesce a distinguersi sono le meme coin, crypto che fanno di performance esplosive il loro pane quotidiano, non fa quasi più notizia la cosa.

A impressionare in questi giorni però, sono state due in particolare che sembrano avere una marcia in più rispetto alla concorrenza e, guarda caso, sono due progetti interconnessi tra loro.

Il primo nome da sottolineare è certamente quello di Pepe, una meme coin che non necessita certo di grandi presentazioni e che, gli investitori, hanno già imparato ad apprezzare.

Capace di realizzare delle crescite fuori dall'ordinario in una manciata di mesi, è passata da nullità a terza crypto più capitalizzata del settore meme coin, dietro solo a Shiba Inu e Dogecoin.

Un qualcosa che ha fatto impazzire i suoi fan, realizzando dei profitti stellari che raramente si vedono in questa portata, ma non è finita qui la storia.

Ancora oggi Pepe fa parlare di sé con dei numeri davvero soddisfacenti, realizzando un +3% nelle ultime 24 ore, +16% in una settimana e +1.000% nell'ultimo anno.

Insomma, roba che non riuscirebbe a mettere di mal umore nemmeno il più difficile da soddisfare degli investitori, eppure c'è una ombra che aleggia sul nome di Pepe.

Infatti, dopo essere passata da zero a successo straripante nel bull market di inizio anno, adesso si trova ad affrontare un chiarissimo problema che non ha una vera soluzione.

La sua capitalizzazione totale è troppo alta per poter ripetere performance esplosive come quelle del passato, ovvero quelle che tutti gli investitori di meme coin cercano.

Le crypto (come qualunque asset quotato) sono come palloni che si gonfiano. Quando sono piccoli e sodi schizzano a destra e sinistra al minimo calcetto ma, quando iniziano ad assumere dimensioni di una mongolfiera (per capitalizzazione), i loro movimenti diventano lenti e molto più limitati.

Questo perché, quando si ha una capitalizzazione di 10 milioni, per fare 10x servono 90 milioni di investimento, una cifra che è comunque "piccola" nel mercato crypto.

Quando la capitalizzazione è 3 miliardi, per fare 10x servono altri 27 miliardi, che non si trovano certo facilmente se non c'è qualcosa a generare una FOMO (eccitazione speculativa) davvero enorme. Quindi cosa succede in questi casi?

Pepe Unchained meglio di PEPE

Quando la meme coin di riferimento inizia a essere troppo limitata nei movimenti, gli investitori che cercano i grandi numeri si spostano alla ricerca di nomi più piccoli che abbiano però ancora un potenziale enorme nel taschino.

Questo è ciò che definisce Pepe Unchained in questo momento, un progetto a bassissima capitalizzazione che sta dimostrando un potenziale fuori dal comune.

Si tratta infatti di un progetto parallelo a Pepe, ovvero una blockchain layer-2 su Ethereum destinata ad accogliere proprio Pepe stessa e ogni altra meme coin che desidera restare nell'ecosistema Pepe ma che cerca una chain più economica.

Il meme che si trova alle spalle poi, è più o meno il medesimo, ovvero Pepega la rana che ha già trovato il suo momento di gloria proprio con Pepe e si sta già ripetendo qui.

Ed eccoci al problema per Pepe, ovvero una nuova meme coin con potenziale ancora intatto, che sta avendo una prevendita eccezionale, con un valore aggiunto che Pepe non ha e che ha già gli occhi addosso degli investitori.

Sì, Pepe Unchained è Pepe, ma con una struttura che le dà un valore superiore a quello di una qualunque meme coin che vive solo di humor.

Questo sta già animando il chiacchiericcio di chi vede, in un prossimo futuro, Pepe Unchained poter scalzare Pepe stessa dal suo trono, offrendo di più con un potenziale maggiore.

Infatti Pepe Unchained si trova nella sua fase di prevendita, con un capitale raccolto di oltre 15 milioni di dollari in poche settimane, cifra altissima ma lontanissima dai 3 miliardi di capitalizzazione di Pepe, la quale dista un 200x sul prezzo della crypto.

Un potenziale enorme che, se si dovesse sviluppare, proietterebbe il prezzo di Pepe Unchained dagli 0.00985 dollari attuali a, potenzialmente, ben più di 1 dollaro.

