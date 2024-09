Un ponte radio in strada del Becù a Rorà: la proposta verrà presentata domani

Un incontro per capire quanti sono i rorenghi che non riescono ad allacciarsi alla fibra ottica e se quindi sia necessario costruire un ponte trasmettitore per la connessione veloce. Domani, venerdì 27 settembre, alle 21, il Comune di Rorà propone un incontro pubblico in sala Odetto (piazza Fontana) con l’azienda torrese che ha presentato una richiesta di permesso di costruire del ponte in strada del Becù vicino al Parco Montano. “Il paese è dotato dal 2022 della fibra ottica che è entrata in funzione in realtà solo quest’anno. Tuttavia ci sono punti del paese in cui per gli abitanti è impossibile allacciarsi” spiega il sindaco di Rorà Claudia Bertinat. La sua stima è che circa il 50% della popolazione non possa usufruire della connessione veloce offerta dalla fibra: “Il ponte radio permetterebbe di raggiungere anche le borgate del paese” afferma. All’incontro con la cittadinanza è previsa la partecipazione di Davide Caffarel e Pietro Canale, responsabili del progetto.