Meteo: è arrivato l'autunno, ma sarà un weekend dal sapore ancora estivo sul Torinese

Dopo il passaggio del fronte perturbato nei giorni scorsi, ci aspettano belle giornate soleggiate. Caldo oggi, ma da domani Foehn e temperature nuovamente in calo.

A Torino avremo questa situazione: oggi, venerdì 27 settembre

Cielo sereno o poco nuvoloso su gran parte delle regioni. Ancora residua instabilità con isolati temporali in serata sull'area del Lago Maggiore. Temperature in temporaneo aumento causa flusso di correnti sudoccidentali, con massime che toccheranno i 25/26 °C sulle pianure.

Venti assenti sulle pianure. Foehn in serata su Alpi nordoccidentali, con raffiche che potranno raggiungere le zone pianeggianti limitrofe.

Sabato 28 e domenica 29 settembre

Bel tempo su pianure e poca nuvolosità relegata ai confini alpini nordoccidentali dove potranno esserci deboli precipitazioni, nevose fino ai 2000 m.

Temperature in calo tra sabato e domenica, con massime che passeranno da 22/23 °C ai 20 °C di domenica. Le minime saranno comprese domani mattina tra 13 e 14°C, per poi calare ai 10/11 °C di domenica mattina.

Venti di Foehn al mattino ancora su Alpi occidentali, in diminuzione dal pomeriggio. Domenica invece venti per lo più assenti o deboli variabili.

Da lunedì 30 settembre

Situazione di nuovo in cambiamento, anche se lunedì sarà ancora per lo più stabile con qualche fenomeno sui settori settentrionali. Tra martedì e mercoledì dovrebbe esserci un nuovo passasggio perturbato, per un inizio di ottobre all'insegna del probabile maltempo.

Previsioni Torino http://www.datameteo.com/meteo/meteo_Torino