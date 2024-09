San Marzano, calabresi o astigiani? Macché: i semi spacciati per italiani erano tutti in arrivo dalla Cina

Blitz della Guardia di Finanza per contrastare le frodi agroalimentari, a tutela del“Made in Italy”. L'operazione ha riguardato la commercializzazione su tutto il territorio nazionale di sementi da orto (principalmente semi di pomodoro, peperone e peperoncino) di origine prevalentemente cinese o comunque extra-UE, ma spacciati per italiani. Questo grazie a segni, figure e immagini che potevano trarre in inganno. Avevano nomi come pomodoro costoluto fiorentino, il pomodoro S. Marzano, il pomodoro padano, il peperone quadrato d’Asti, il peperoncino piccante calabro. In realtà erano tutti di origine cinese.