Suicida per il troppo stress da lavoro, la procura indaga sulla morte di un autista

A spingere un autista di camion di un'azienda di logistica di Torino sarebbe stato il troppo stress causato dal lavoro. Per questo adesso la procura ha iscritto nel registro degli indagati l'amministratore della società, che ha sede fuori città, e il responsabile dell'ufficio torinese della ditta che gestiva i turni dei dipendenti. I reati ipotizzati sono omicidio colposo e sfruttamento lavorativo.

L'uomo si era tolto la vita un anno fa gettandosi dalla finestra. Dopo il gesto, la famiglia dell'uomo, a cui non mancava molto per andare in pensione, aveva presentato un esposto in procura, sostenendo che il loro familiare era stressato dagli orari, che arrivava alle 50 ore alla settimana, e dalla mancanza dei riposo.