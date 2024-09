L'associazione "Diva" celebra Rita Levi Montalcini: un incontro per scoprire la scienziata Premio Nobel

Il primo appuntamento è previsto per mercoledì 2 ottobre 2024, dalle ore 15.30 alle 17.00, presso la sede di Vol.To in via Giolitti 21 a Torino. In questa occasione, la giornalista Carola Vai presenterà il suo libro "Rita Levi Montalcini - Una donna libera". L'opera ripercorre la vita e l'impegno di Rita Levi Montalcini, figura di spicco nel panorama scientifico e culturale italiano, simbolo di determinazione e passione per la conoscenza, oltre che senatrice a vita e vincitrice del Premio Nobel per la Medicina.