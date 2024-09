Piccoli principi: alla Palazzina di Caccia di Stupinigi una visita guidata sul tema dei bambini a corte

In occasione della Settimana Mondiale dell’Allattamento, venerdì 4 ottobre e domenica 6 ottobre alle ore 15.45 è in programma alla Palazzina di Caccia di Stupinigi la visita guidata “Piccoli Principi” sul tema dei bambini a corte.

Negli spazi della biblioteca ed anti-biblioteca della Palazzina, sono esposti circa venti ritratti di infanti di Casa Savoia. L’infanzia, per i principini di corte, era una fase della vita molto breve, in quanto la fanciullezza durava veramente “l’espace d’un matin”: a sei anni i futuri sovrani, uomini di Stato e combattenti, così come le future regine, principesse e donne di corte, venivano sottratti all’atmosfera delle stanze da gioco per essere affidati a mani esperte che gli avrebbero insegnato a ricoprire i ruoli che spettavano loro da adulti.

“Piccoli Principi” è una visita tematica alla scoperta dei principali momenti che scandivano le giornate dei piccoli, fino a quelle dei “giovani signori”, tra protocollo di corte, educazione ed abbigliamento, messi a confronto nei vari periodi della storia.

La visita guidata è in correlazione con la mostra fotografica di Noemi Avveduto “Gocce di Vita” in programma dall’1 all’8 ottobre nella Galleria di Ponente.