Cantiere Tav, porte aperte ai visitatori il 5-6 ottobre a Saint-Jean-de-Maurienne

Per tutto il fine settimana, i visitatori potranno dare uno sguardo dietro le quinte di questo progetto internazionale, con visite guidate in sotterraneo e alla scoperta dei lavori all’aperto.

In questa occasione, TELT e SNCF Réseau offriranno ai visitatori una visione privilegiata dell'avanzamento dei lavori e chi lo desidera potrà anche scendere nel cuore della montagna e osservare il fronte di scavo della galleria. Un'occasione rara per immergersi nel patrimonio della regione e scoprire l'innovazione che sta plasmando il suo futuro. I lavori in corso per l'interconnessione ferroviaria (futura stazione internazionale e viadotto sull'Arvan, muri di sostegno e sbancamenti) saranno oggetto di una presentazione specifica e di visite del cantiere dedicate. Queste giornate si rivolgono a tutti i pubblici, con una serie di attività, tra cui un'area giochi per bambini, stand gastronomici e presentazioni interattive sulla storia e le sfide tecniche del progetto.