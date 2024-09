Terra Madre 2024, Federalberghi: "Andamento positivo e incoraggiante sulle prenotazioni del fine settimana"

La pressione delle prenotazioni, in vista del fine settimana di Terra Madre Salone del Gusto 2024, mostra un andamento positivo e incoraggiante che potrebbe portare a registrare gli stessi dati di occupazione dell’edizione 2022 del Salone.

"Terra Madre Salone del Gusto, di cui siamo Hospitality Partner, si conferma una importante vetrina internazionale per la città e per le sue eccellenze enogastronomiche con un’eco che va ben al di là dei giorni della kermesse. Stando all’andamento che stiamo riscontrando in questi giorni ci sono possibilità di superare a consuntivo i dati dell’edizione 2022, con una media di occupazione delle camere nelle 5 notti di salone che potrebbe attestarsi al di sopra dell’85% su tutto il territorio cittadino. È la dimostrazione che decentrare l’evento è stata una scelta strategica sia per il rilancio delle aree post-industriali come il Parco Dora, sia perché consente di estendere i benefici anche al tessuto economico della periferia. Torino è una città che ha saputo e continua a coniugare storia, arte e cultura culinaria, per questo motivo insieme a Slow Food abbiamo voluto lanciare i tour “La Torino del Gusto in Cabrio” per portare i turisti a scoprire le eccellenze enogastronomiche del territorio” è il commento del presidente di Federalberghi Torino Fabio Borio.