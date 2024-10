Da Flahsback Habitat, l'Incontro: la lettura dei racconti di cinque narratrici di età diversa al Circolino

“Incontro” è il titolo del nuovo appuntamento di Donne20/80+ del 4 ottobre. Con la formula sperimentata con successo, 5 narratrici di età diversa leggeranno un racconto ispirato al tema e declinato in chiave personale, attingendo a loro vissuti e ricordi.

L’idea del progetto, che è stato ideato dall’ Associazione SeNonOraQuando?Torino, è la condivisione di esperienze, storie, punti di vista tra generazioni di donne. Il prossimo sarà il quarto incontro del 2024: con i 5 dello scorso anno sono già 45 le narratrici che hanno condiviso un loro racconto nel bellissimo spazio che FlashBack fin dall’inizio ha messo a disposizione di Donne20/80+.

La più giovane narratrice del 4 ottobre è Ilaria Genovese: oltre a studiare Scienze Storiche all’ Università di Torino, lavora come giornalista ed è consigliera della Circoscrizione 7 per Sinistra Ecologista.

Per la decade 30/40 ci sarà Rossana Misuraca, laureata in Architettura e specializzata nella gestione di enti e progetti nel terzo settore.

Andando avanti sul filo degli anni racconterà il suo “Incontro” Mariachiara Montera, content creator e food blogger: scrive e realizza podcast sul cibo ma non solo. Ha collaborato con “Lingua” e “Guscio”, due podcast di Storytel. Come @Maricler, su Instagram, parla anche di psicoterapia, lavoro, libri e di gatti.

Poi racconterà il suo speciale “Incontro” Silvia De Giorgis che nel 1969 è nata come Enrico. Lavora nell’industria alimentare e fa volontariato nel braccio trans della Casa Circondariale di Ivrea, è attivista dell’associazione LGBT+ Il Groviglio di Biella e collabora con la Rete Trans Nazionale di Arcigay.

La decade 60/70 sarà rappresentata da Laura Salvai, a lungo traduttrice e redattrice freelance per grandi case editrici ma anche scrittrice. Ha già pubblicato due romanzi. Da qualche anno insegna in una scuola primaria della periferia di Torino. Appena può viaggia per il mondo, zaino in spalla, e racconta le sue avventure nel blog “Sotto il cielo delle Ande“.