Alimentazione e falsi miti, SaluTO a Terra Madre

Quanti italiani cercano risposte ai quesiti sanitari on line? Il 28,4% degli adulti e il 36,9% dei ragazzi intervistati dal Censis, secondo cui, in un solo anno, circa 9 milioni di italiani si sono trovati davanti a una fake news su temi medico-scientifici.

L’errata informazione sulla salute si intreccia spesso con le fakenews sull’alimentazione, tema centrale per Terra Madre, la comunità creata da Slow Food nel 2004, che ogni anno si riunisce a Torino per fare il punto su come salvaguardare la qualità delle produzioni agro-alimentari locali. “Il cibo che fa male sta dentro un sistema preciso – sostiene con forza Terra Madre - dove spreco e sfruttamento sono l’altra faccia del consumo. Chiamiamo a raccolta il mondo intero per raccontare un’altra storia. La storia del cibo come nutrimento, cultura, convivialità, piacere”.

Quest’anno alle voci dei professionisti del settore agroalimentare si aggiungono anche le voci dei medici di SaluTO, in occasione dell’incontro “Alimentazione e falsi miti” che si terrà nell’ambito della manifestazione, lunedì 30 settembre alle 12.30 a Parco Dora.

Intervengono:

· Mirko Parasiliti Caprino, medico endocrinologo, ricercatore in Scienze dell’Alimentazione

· Giovanni Abbate Daga, ordinario di Psichiatria, Università di Torino

· Andrea Giaccardi, agricoltore dell’Azienda agricola Orto Pian del Bosco e formatore Slow Food

Modera: Federico Mereta, giornalista scientifico.

L’appuntamento è gratuito e aperto a tutti gli interessati. Per partecipare, è gradita la prenotazione online (basta cliccare sul bottone “Registrati”a questo link e lasciare la propria mail). Vi consigliamo di presentarvi 10 minuti prima dell’inizio dell’evento. L’organizzazione si riserva di riassegnare il posto in caso di assenza entro 5 minuti dall’inizio.

SaluTO 2024 si tiene al Mercato Centrale Torino, in piazza della Repubblica, 25 i prossimi 10-11-12 ottobre. Il tema di quest’anno è Scienze e tecnologie per vivere meglio.

Aspettando SaluTO, prova il quiz sulle tue competenze per l’alimentazione!

Tutte le informazioni sul sito www.saluto.net.