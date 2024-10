I cani diventano protagonisti della domenica di Cavour

Un tuffo nel mondo dei cani per conoscere le razze e il legame indissolubile con l’uomo. Domenica 29 settembre, a Cavour, in piazza III Alpini, ci sarà la seconda edizione di ‘Cavour Dog Show’, la rassegna cinofila amatoriale organizzata da Animal Center.

“L'idea nasce dal desiderio di far conoscere il mondo canino, l'allevamento e le diverse razze di cani” racconta Carlo Rizzo, allevatore da 30 anni, proprietario del negozio organizzatore Anima Center e giudice dell’evento: “Al contempo vogliamo anche dimostrare come il legame tra cane e essere umano sia fondato su l'affetto e l'amicizia.”

Il programma prevede l’iscrizione alle 9 e l’inizio dei giudizi alle 10. Nel primo pomeriggio, alle ore 14,30 ci sarà una dimostrazione cinofila che come spiega Rizzo “ci saranno due cani esterni alla gara, che insieme alle loro guide effettueranno la presentazione dei comandi base come ad esempio il tipico seduto o il dare la zampa” Alle 15 inizierà la sfilata e gara per i cani di fantasia, ovvero tutti i cani frutto di incroci. A seguire, alle 16 gli altri gareggianti competeranno per il titolo di cani Campioni, gruppi di allevamento, coppie, giovani handler ed infine i raggruppamenti. Per terminare, alle 17,30 ci sarà il best in show ovvero un’ulteriore selezione tra i vincitori delle varie categorie che hanno gareggiato nella giornata.

La giuria sarà composta da sei esperti giudici del settore cinofilo, ognuno dei quali si occuperà di valutare diverse categorie di cani. Ferdinando Valente, che avrà l'incarico di giudicare i cani di tipo pinscher e schnauzer, molossoidi e bovari svizzeri, i levrieri e i cani di tipo spitz e primitivo. Alberto Casarini valuterà i bassotti. Carlo Rizzo, dal canto suo, sarà responsabile della valutazione dei cani da pastore e bovari, dei terrier e dei cani da compagnia. Maurizio Stalatile si occuperà dei segugi e cani per pista di sangue, cani da ferma e cani da riporto, da cerca e da acqua. Sergio Gallenda avrà il compito di giudicare la categoria Barboni, mentre Pietro Zaniboni si dedicherà ai cani di fantasia, junior handler e giovani handler in gara.

Per ogni categoria, saranno premiati i primi tre classificati, ma nessuno tornerà a casa a mani vuote: tutti i partecipanti riceveranno infatti un omaggio come ricordo della loro partecipazione. L’iscrizione del proprio quattrozampe alla manifestazione va dai 5 ai 15 euro.