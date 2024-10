La Compagnia BIT e Sonics presentano la rassegna "Il Cuore del Teatro" che porterà spettacoli ed eventi artistici nelle circoscrizioni [VIDEO]

Una sfilata musicale in costume in via San Donato: così si è presentata alla Città la rassegna "Il Cuore del Teatro", un progetto culturale e artistico che porterà 9 spettacoli e 11 eventi artistici in ogni angolo di Torino. Le compagnie teatrali BIT e Sonics sono le vincitrici del bando della Città "Circoscrizioni, che spettacolo... dal vivo!" e hanno ideato una serie di spettacoli ed eventi che avranno luogo dal 12 ottobre al 21 dicembre, con lo scopo di diffondere la cultura teatrale in particolar modo nei confronti dei giovani.

Due nuove produzioni si aggiungono a 7 spettacoli già in cartellone realizzati da compagnie locali. La prima delle due nuove produzioni, "Il Cuore della Libertà" (17 novembre 2024, Teatro di Casa BIT), a cura della Compagnia BIT, narra la toccante storia di Luciano Domenico, (1933-1945) conosciuto come Partigiano Undici, caduto a soli 11 anni. Domenico morì raggiunto da una raffica di mitra, mentre sventolava come una bandiera la sua maglietta bianca in segno di resa al nemico. La seconda produzione, "Pulse, stanza per cuori pigri" (20 e 21 dicembre 2024, Officine Caos), realizzata in co-produzione con i Sonics, combina teatro e circo contemporaneo in un viaggio onirico ed emozionale che, attraverso quadri narrativi e visivi di forte impatto, offre al pubblico un'esperienza straordinaria e coinvolgente.Tutti e 11 gli spettacoli hanno come tema comune il cuore, sono rivolti a un pubblico trasversale ma con una speciale attenzione ai giovani, per veicolare valori sociali e di inclusione. Questa parte di programmazione prevede un biglietto piuttosto popolare proprio nell’ottica di favorire un’ampia partecipazione. I giovani under 35, inoltre, potranno beneficiare di un prezzo agevolato, con un biglietto ridotto compreso tra i 7 e i 10 euro. Il programma completo delle attività è disponibile sul sito www.compagniabit.com o sui social dedicati a ILCUOREDELTEATRO. Per le prenotazioni contattare il numero 328 464 0092 (anche WhatsApp) o scrivere a ilcuoredelteatro@gmail.com La rassegna si terrà nelle Circoscrizioni 2, 3, 4 e 5, identificate come quelle con una minore offerta culturale rispetto alle altre. Agli spettacoli teatrali si aggiungono 11 interventi artistici ad ingresso gratuito, diffusi in luoghi pubblici inconsueti come librerie, biblioteche, l’ospedale Maria Vittoria e istituti scolastici. Il teatro "pulsa" in altri luoghi, ed è proprio "Pulsazioni" il titolo di questa iniziativa che porterà letture teatrali e reading in musica negli spazi all'aperto, per coinvolgere i cittadini di questi quartieri."Il nostro progetto - ha spiegato Melina Pellicano, direttrice artistica della Compagnia BIT e della rassegna - mira a portare il teatro e divulgarlo in luoghi che non sono solitamente raggiunti da una forte proposta culturale. La seconda produzione che portiamo per la prima volta è 'Il cuore della libertà', proprio oggi abbiamo percorso una strada che lega a questo spettacolo: si parlerà di un piccolo partigiano, un bimbo di 10 anni che muore per la libertà e proprio qui vicino, in via San Donato, viene ricordato con una targa. Abbiamo voluto iniziare proprio per le strade, entreremo in luoghi non convenzionali, nelle biblioteche, in istituti scolastici, in luoghi non teatrali per democratizzare l'accesso al teatro, portandolo nelle periferie della città".