Carnevale di Ivrea, approvato il bilancio e definito il budget per il 2025

La Fondazione rende noto che è stato pubblicato il bilancio dell'esercizio chiuso il 30 giugno 2024 che corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute e redatto secondo i principi d’esercizio ai sensi dell’art. 13 comma 1 D.L. 3 luglio 2017 n. 117 utilizzando gli schemi conformi al DM 5 marzo 2020 n.39, pertanto composti da Stato Patrimoniale, Rendiconto Gestionale, Relazione di Missione.

I risultati conseguiti evidenziano una forte positività nella gestione economico-finanziaria, pur nei tempi ristretti di operatività e garantendo il pieno svolgimento della Manifestazione, arricchita da rinnovate e innovative iniziative.

Relativamente alla gestione operativa si registra un avanzo complessivo di 30,5 migl.€, in crescita di 10,5 migl. € (+45%). In particolare i ricavi si attestano a 590,3 migl. € con una crescita di circa il 3% rispetto alla passata edizione, trainati in particolare dalle iniziative sul fronte sponsor (109 migl. €) e vendite di merchandising (28 migl. €), che hanno consentito di compensare la riduzione degli introiti derivanti dai biglietti venduti (nro 16mila) per la domenica, il cui volume è stato ridotto causa avverse condizioni climatiche. E’stata altresì “assorbita” l’assenza del contributo delle componenti, acquisito nella precedente edizione, in parte grazie anche ad un incremento dei contributi pubblici.

I costi si posizionano a 559,8 migl.€ in contenuta crescita, pur a fronte della realizzazione di nuove iniziative volte ad arricchire la manifestazione: si evidenziano in particolare l’iniziativa “Bande in piazza” per dare nuovo slancio e valore alla serata di giovedì grasso e la rilevante partecipazione di Gruppi Storici nel Corteo della domenica e del martedì. Si è provveduto inoltre alla riparazione del Cocchio storico incidentato nell’aprile 2023 durante il trasporto.

Si segnala altresì che durante la manifestazione tutte le iniziative intraprese con consumo di “carta”, compresa la produzione delle guide con il programma, e quelle relative agli eventi (es. stoviglie) sono state realizzate con materiale riciclabile e compostabile nel rispetto dei principi di sostenibilità adottati, con relativo incremento di costi.

Tali risultati hanno consentito di incrementare di ulteriori 5 migl.€ il fondo rischi, stanziato negli esercizi precedenti per 15 migl, in ottica cautelativa pro-futuro, e soprattutto di dare corso al Fondo costituito per il contributo alle Componenti dello Storico Carnevale d’Ivrea, come da impegno preso in sede di insediamento del CDA: il Fondo di 11,4 migl.€ consegue agli incassi percepiti dalla vendita dei biglietti della domenica e sarà a disposizione delle Componenti per specifici progetti, dalle stesse presentati e valutati da una commissione paritetica “Fondazione-Componenti”. Inoltre nel corso del 2024 è stato affittato un locale per il ricovero del Cocchio e di altre attrezzature, con costo annuo pari a 3mila euro. E’ stato anche stipulato un contratto di consulenza annuale per il personale di segreteria, necessario per seguire le attività e garantire una continuità strutturale. Per regolarizzare l’assegnazione dei beni assegnati alle Componenti storiche nell’esercizio precedente e di quello al 30 giugno 2024 sono stati registrati i comodati d’uso, sostenendone il costo di registrazione.

Sul fronte del Patrimonio si segnala in particolare l’acquisizione nelle Immobilizzazioni del valore del “Cocchio nuovo”, completato e acquisito nel corso della gestione. Ridotti significativamente i crediti da esigere.

La gestione ha consentito di incrementare le disponibilità liquide (62,6 migl. €) che costituiscono un base di partenza importante per l’avvio delle operatività del prossimo esercizio.

In merito alle attività e iniziative intraprese si vuole sottolineare la continuità e crescita del progetto “Villaggio Arancio” in collaborazione con Ascom: un'area pensata per dare ristoro di qualità ai turisti che accorrono ad Ivrea per la manifestazione carnevalesca, promuovendo le eccellenze enogastronomiche ed artigiane di Ivrea e del Canavese, portata avanti nel rispetto della sostenibilità con utilizzo di vettovaglie Bio. Tale ambito ha visto anche la partecipazione della regione Autonoma della Valle d’Aosta, con cui, insieme al Comune di Aosta è stata inoltre avviata una importante collaborazione che ha portato il Carnevale alla Fiera di St. Orso.

La Fondazione nell’edizione 2024 ha continuato il lavoro iniziato nel 2017 sul fronte della comunicazione ottenendo risultati molto soddisfacenti con un trend di visitatori in crescita e registrando dati record per copertura stampa e digital del Carnevale.

La presenza complessiva è stata di circa 150.000 persone nel corso di tutte le giornate della manifestazione con una punta di 30.000 persone nella giornata della domenica di Carnevale (di cui 16.000 paganti), nonostante le previsioni meteo negative.