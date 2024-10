Dopo anni di abbandono, rinasce l'ex vivaio municipale Regio Parco

Dopo diversi anni di chiusura, rinasce l’ex vivaio municipale Regio Parco. L’area di 65mila mq nella zona della Manifattura Tabacchi, che fino al 2022 ospitava gli alberi della Città, è diventata nel tempo un rifugio di sbandati e di cani randagi. Dopo anni di abbandono, si intravede una possibilità di recupero.

Il contributo

A chiarirlo la vicesindaca Michela Favaro, rispondendo ad un’interpellanza del vicecapogruppo di Torino Bellissima Pierlucio Firrao. A febbraio infatti gli uffici del Verde hanno presentato alla Compagnia di San Paolo una richiesta di contributo nell’ambito della missione “Progettare l’Ambiente”.

La Fondazione ha deciso di destinare 80mila euro in favore di Palazzo Civico, a sostegno del progetto “Urban Tree Nursery”. “L’obiettivo – ha spiegato l’assessore con delega al Patrimonio – è quello di trasformare l’area in un polo di educazione ambientale incentrato sul tema degli alberi, di innovazione, ricerca e sperimentazione, coinvolgendo gli attori locali, le associazioni e la cittadinanza, con la finalità di realizzare un “vivaio sociale””.

“Speriamo – ha replicato Firrao – che non siano soltanto parole e che venga realizzato un progetto in tempi brevi, per non lasciare un ennesimo vuoto urbano in quella zona”.