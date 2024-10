Dramma a Carignano: aggredisce a colpi di martello la moglie e poi si getta dal terzo piano

Ancora un episodio di violenza sulle donne, l'ennesimo dell'ultima drammatica settimana. Stavolta il teatro è stato in provincia, a Carignano, dove nella notte appena trascorsa un uomo ha aggredito a colpi di martello la moglie, che in quel momento stava dormendo, per poi buttarsi dal terzo piano del palazzo in cui la coppia vive, da un'altezza di circa 11 metri.

Lui tra la vita e la morte, lei meno grave

Su quanto accaduto ora indagano i carabinieri, ancora alla ricerca del movente che ha mosso l'uomo. Quel che è certo è che lui è stato ricoverato in ospedale in condizioni molto gravi ed è tra la vita e la morte, mentre la moglie (portata al Santa Croce di Moncalieri) non è in pericolo di vita.

Indagano i carabinieri

Pare che il marito (architetto e dipendente comunale, al pari della coniuge) da tempo soffrisse di crisi depressive, ma non è ancora chiaro se dietro a questo gesto ci siano anche altre ragioni.

L'uomo, ricoverato in prognosi riservata al Cto, è piantonato in stato di arresto. L’allarme è stato dato dalla figlia sedicenne e convivente che ha sentito la madre urlare. Il pm che si occupa del caso è Alessandro Aghemo della procura di Torino.