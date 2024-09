A Pianezza torna Rolling Truck Street Food Festival, dal 4 al 6 ottobre le specialità culinarie dei migliori Street Chef e musica in via San Pancrazio

Dopo il successo dello scorso anno, un gradito ritorno attende Pianezza: venerdì 4, sabato 5 e domenica 6 ottobre, via San Pancrazio ospiterà i migliori Street Chef a bordo delle cucine su ruote del Rolling Truck Street Food Festival, l’appuntamento per eccellenza con il cibo da strada proveniente da tutto il mondo e il miglior intrattenimento musicale, per un fine settimana all’insegna del gusto e del divertimento.

DJ Sal, infatti, è pronto a farci divertire con la sua musica che spazia dalla disco dance anni ’90, al pop-rock fino alle migliori hit del momento.

Tutto questo, con servizio no stop:

venerdì dalle 18.00 alle 24.00;

sabato dalle 11.00 all’1.00;

domenica dalle 11.00 alle 24.00.

Un viaggio culinario a 360°

Sarà un vero e proprio viaggio intorno al mondo in cui sarà possibile gustare tantissime specialità, tradizionali e originali, italiane e non solo.

Per un assaggio di cucina italiana, vi aspetta “Apetitosa”, con arrosticini abruzzesi e olive ascolane, “Pan Pan” con pan tometta, pan tartufo, pan pork e cuoppo salvia, fiori di zucca e agnolotti di robiola fritti, “Mordicchio on the Road” con la sua proposta che spazia dai panzerotti allo gnocco fritto, fino alla pinsa. Tante specialità piemontesi vi aspettano da “Sound Break”, dai ravioli del plin, hamburger, battuta, stracotto e costata di Fassona al vitello tonnato e bagna cauda mentre “.

Ci si sposta in Sud Italia con i tipici pane e panelle, pane cunzato e pane con milza, mini arancini, carne di cavallo, cannoli siciliani riempiti al momento e cassatine firmate “Sapori di Sicilia” mentre “Tom Street Lab 2.0” propone specialità in chiave calabrese, dal panino kalabriotto al cous cous fino al pokè con i tipici prodotti calabresi.

E non c’è mare senza pesce, protagonista delle proposte di “Kraken” con frittura di pesce e panini gourmet con salmone, moscardini, pesce spada, bombette di baccalà e di “Street Sea Food” con le sue specialità di polpo, dai panini gourmet al carpaccio e ostriche.

Cucina internazionale

E per gli amanti della cucina internazionale, dall’Italia ci si potrà spostare alle tradizioni culinarie di tutto il mondo con falafel e pita di “Itaka”, Smash Burger di “Food Shack”, specialità thaï, vietnamite e filippine, pad thai, korean corn dog, ravioli al vapore, involtini alle verdure, eby fry, takoyaki, samossa, tom yum e bubble tea di “Henri’s Street Food”. Il viaggio prosegue con pastrami, philly cheesesteak e club sandwich di “The Bears Brothers” e con hamburger di bufalo, stinco, Veg burger, Pork Ribs, Chicken Wings e Hot Dog di “Truck & Roll”. Infine, da “Awakte Zaperoco” vi aspettano golosi burritos, tacos e nachos e, per un dolce finale, i churros di “Churritos”.

Ad accompagnare il tutto ottimi vini e cocktails di “La Giardinetta” e un’ampia scelta di birre artigianali, dalle rosse alle bionde.

Non mancano proposte Gluten Free, Vegane e Vegetariane.

ULTERIORI INFORMAZIONI

L’evento, organizzato da Nova Eventi e Patrocinato dal Comune di Pianezza, è a partecipazione gratuita.

Per ogni ulteriore informazione è a disposizione la mail info@novaeventi.it, oltre ai seguenti canali ufficiali:

sito internet: www.rollingtruckstreetfood.net

Facebook: https://www.facebook.com/RollingTruckStreetFood

Instagram: https://www.instagram.com/rolling.truck.street.food/