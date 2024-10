Lasciateci in Pace: ecco cosa si farà al Polo del ‘900 nei prossimi tre mesi

Lasciateci in Pace è il titolo evocativo della nuova programmazione del Polo del ‘900 che ad oggi coinvolge ben 26 Enti locali.

Tre mesi ricchi di eventi

Da qui ai prossimi tre mesi, si alterneranno sessioni di yoga, laboratori teatrali, incontri dedicati al mondo dell’uncinetto e del rammendo ricreativo, presentazioni di libri e podcast, ma anche mostre, attività per bambini.

“Diamo ai giovani un senso civico che manca questo è il lavoro che siamo facendo” Alberto Sinigaglia presidente della Fondazione Polo del ‘900.

“Un programma che mi sento di dire largo e profondo - commenta il direttore Emiliano Paoletti - Profondo perché il lavoro che fanno gli enti sui temi affrontati è fatto con continuità e questo consente di aver davvero profondità. Largo perché i rapporti che si incontrano si ampliano e crescono. Dare continuità ci ha consentito di liberare spazio e tempo di concentrarci su altri percorsi. Ci ha permesso di fare quel gesto di apertura che stiamo facendo. Ogni ente si incontra e si mette in relazione con gli altri”.

Il programma

Primo appuntamento il 10 ottobre con Controcampi, il public programma a cura di Unione Culturale Franco Antonicelli. Venti incontri sul colonialismo italiano. Tra gli ospiti del progetto Espérance Hakuzwimama, ecco Gabriele Proglio e Fedoua El Atari.

Torna dal 5 al 7 novembre la Winter School per studenti dai 18 ai 29 anni, Sconfinati a cura dell’associazione Vera Nocentini e Fondazione di studi storici Gaetano Salvemini.

Tre giorni di attività laboratoriali dedicate alle migrazioni del XX e XXI secolo.

Comunicazione e racconto della politica sono invece i temi centrali di Narrazioni, il progetto a cura del Centri Studi Piero Gobetti che prederà il via nel mese di dicembre.

E poi ancora in calendario Yoga dal Novecento a oggi. Lezioni, esperienze, meditazioni a cura di Yani, Danzare la diversità il laboratorio di danza inclusiva di Gabriella Cerritelli, Torino Social Knitting incontri per gli appassionati di maglia e uncinetto, Horoscopio per spiegare cosa succede con parole semplici nel firmamento, l’Assemblea il laboratorio teatrale nell’ambito di Biennale Democrazia.

Il Punto Viola

A partire a ottobre, il Polo del ‘900 sarà inoltre un Punto Viola, il progetto dell’associazione DonnexStrada per creare luoghi pubblici di accoglienza e ascolto per persone che hanno subito violenza.

Per info e programmazione completa: https://polodel900.it