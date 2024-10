Un milione e mezzo di euro per contrastare gli attacchi informatici, che negli ultimi anni sono sempre più sofisticati, mirati e in continua evoluzione: il finanziamento al progetto CyberMetro presentato dalla Città metropolitana di Torino è stato assegnato dall’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, nell’ambito dell’Avviso 8, dedicato agli interventi di potenziamento della resilienza delle pubbliche amministrazioni alle attività della cybercriminalità.

“La sicurezza informatica è diventata una priorità assoluta per individui e organizzazioni private e pubbliche. - sottolinea il Vicesindaco metropolitano, Jacopo Suppo, commentando con soddisfazione l’assegnazione del finanziamento. L’escalation di attacchi informatici, che colpiscono anche il nostro Ente richiede un impegno costante di personale ad alta specializzazione e di attrezzature e software informatici aggiornati all’evoluzione del fenomeno. La lotta alla cybercriminalità serve a difendere le nostre infrastrutture informatiche e garantire la continuità e la qualità dei servizi online erogati dal nostro Ente all’utenza esterna e interna”.

Il progetto finanziato dall’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale si svilupperà sui tre assi portanti di tutti i processi di transizione digitale:

- l’innovazione tecnologica, grazie all’acquisizione, allo sviluppo, all’integrazione e alla rifunzionalizzazione di infrastrutture tecnologiche, alla fornitura di apparati hardware e all’acquisizione di soluzioni software

- le procedure organizzative, attraverso la predisposizione e definizione delle policy di gestione dei rischi nei vari ambiti e la definizione delle procedure di attuazione delle contromisure

- laformazione in modalità e-learning, rivolta al personale interno, mediante corsi online e simulazioni, ma anche alle pubbliche amministrazioni del territorio della Città metropolitana di Torino, che potranno contare su webinar dedicati.