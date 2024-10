Da oggi in carica le Direttrici e i Direttori dei 26 dipartimenti dell’Università di Torino per il triennio 2024-2027

Da oggi, martedì 1° ottobre, entrano in carica le Direttrici e i Direttori dei 26 dipartimenti dell’Università di Torino per il triennio 2024-2027. Sono 17 le nuove elezioni, 9 le conferme e per la prima volta c’è un perfetto equilibrio di genere tra le cariche con 13 donne e 13 uomini.

"Vorrei rivolgere alle Direttrici e ai Direttori di Dipartimento che oggi entrano in carica - dichiara Stefano Geuna, Rettore dell'Università di Torino - i più calorosi auguri di buon lavoro, a chi inaugura il secondo mandato e, ancor più, a chi si misura con questo alto e importante incarico istituzionale per la prima volta. Vorrei sottolineare come il quadro delle attuali Direzioni delinei un perfetto equilibrio di genere, anche segno dell’attenzione fin qui rivolta dal nostro Ateneo alle politiche di riduzione degli squilibri di genere per infrangere sistemicamente il “soffitto di cristallo” nel mondo accademico".





Direttori di Dipartimento: