In via Nizza e corso Matteotti arrivano nuovi lampioni a led

Nuove luci a led in via Nizza e corso Matteotti. Questa mattina la Giunta, su proposta dell'assessore Chiara Foglietta, ha dato via libera al progetto esecutivo di conversione dell’illuminazione lungo alcuni tratti delle due strade.

“Con questi interventi, - commenta l'esponente della giunta - che porteranno alla riqualificazione di oltre un centinaio corpi illuminanti, proseguiamo nell’impegno di rendere l’illuminazione pubblica più e sostenibile e il territorio più sicuro".

I tratti di strada

Sono 111 gli apparecchi che verranno posizionati nei tratti di via Nizza tra le vie Millefonti e Finalmarina e tra via Finalmarina e corso Spezia, 18 quelli lungo corso Matteotti, tra i corsi Bolzano e Vinzaglio, dove l’intervento prevede anche la posa di 12 pali e 6 bracci.

Altri 2 lampioni miglioreranno l’illuminazione del vialetto di accesso al parcheggio in via Cardinale Massaia. La spesa complessiva per i lavori è di 300mila euro.