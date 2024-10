Pedonalizzazione via Lancia, sospiro di sollievo per residenti e commercianti: "Confermato il ripristino della circolazione dal 7 ottobre"

Pedonalizzazione via Lancia, sospiro di sollievo per residenti e commercianti

Il cartello appeso alle transenne che chiudono un tratto di via Lancia annuncia con soddisfazione: "Ripristino circolazione dal 7/10 confermato dall'assessorato alla mobilità". Si tratta di una delle 4 pedonalizzazioni sperimentali che hanno interessato la Circoscrizione 3 dal 16 settembre al 6 ottobre, in occasione della Settimana Europea della Mobilità. A fianco dell'annuncio, un secondo cartello con un QR Code per firmare una petizione su Change, per la riapertura della strada. Fin dall'inizio delle sperimentazioni, i residenti hanno risposto con diffidenza e con rabbia alla chiusura di alcuni brevi tratti di strada. Lettere di cittadini e comitati sono piovute agli indirizzi email di politici e istituzioni, lamentandosi delle conseguenze delle modifiche alla viabilità e delle auto in sosta in orario di entrata e uscita dalle scuole. In moltissimi non sapevano della temporaneità del provvedimento e sono sobbalzati alla vista delle transenne e dei cartelli cementati nell'asfalto: in questa vicenda, forse, quello che è mancato è stata la comunicazione con i cittadini e la fiducia nelle istituzioni.

In via Collegno, via Palmieri e via Emanuele Luserna di Rorà, di fronte alle scuole Montalcini e Cesare Battisti, l'esperimento è terminato e le transenne cementate sono state subito rimosse, con stupore dei più diffidenti. In via Lancia, di fronte all'istituto comprensivo Palazzeschi, residenti e commercianti si sono tranquillizzati soltanto dopo le risposte scritte della Circoscrizione e dell'assessorato ai trasporti, quando fin da subito le sperimentazioni erano state presentate come tali. I negozianti che hanno gli esercizi sul tratto chiuso al traffico hanno lamentato un calo di clienti e chiedono soluzioni alternative, come dissuasori mobili o vigili nelle ore di ingresso e uscita dalle scuole. Riportano di autobus bloccati dalle auto parcheggiate e di ambulanze che, vista la vicinanza con l'ospedale Martini, sono costrette a fare il giro dell'isolato mettendoci più tempo. Stando alle loro testimonianze, la strada non è stata utilizzata dai bambini, vista la vicinanza del Parco Ruffini e degli spazi verdi di corso Brunelleschi.