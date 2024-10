Valzer di cantieri per il sottopasso del Lingotto: al via nuovi lavori

Nuovi disagi per chi si sposta nella zona di Torino sud. Nei prossimi giorni prenderanno il via i lavori del quarto lotto di interventi per il rinforzo strutturale del sottopasso Lingotto, nel tratto compreso tra via Ventimiglia e corso Unità d’Italia. L'obiettivo è il risanamento conservativo degli elementi strutturali (solettone di copertura, pareti laterali e pilastri) di questa importante infrastruttura.

Cantiere di un anno

La durata prevista del cantiere è di un anno, con la fine prevista a settembre 2025. Inizialmente si interverrà sulla superficie esterna, senza interferenze con la viabilità, trattandosi di (opere su aree verdi) e sulla carreggiata Nord (direzione da Moncalieri verso il centro città) che continuerà a rimanere interamente chiusa nel tratto da corso Unità d’Italia a corso Corsica.

Contestualmente nel tunnel proseguiranno le attività della Smat sul collettore fognario senza ulteriori modifiche di cantiere.

La modifica

La viabilità di corso Unità d’Italia in direzione sud verso Moncalieri non verrà mai interrotta ma in una fase successiva, prevista nel 2025, i veicoli saranno deviati sulla banchina centrale con una chicane, per consentire l’esecuzione dei lavori.

Nella primavera del prossimo anno, quando anche l’intervento sul collettore fognario sarà terminato, verrà riaperta la carreggiata Nord (da Moncalieri verso il centro città) e si procederà alla chiusura al traffico del sottopasso in direzione Sud (direzione da centro città verso Moncalieri) nel tratto tra via Ventimiglia e corso Unità d’Italia per consentire anche in questa parte dell'infrastruttura la realizzazione dei necessari lavori di rinforzo.