A Bricherasio una rete protegge i pedoni dai frammenti del campanile di San Bernardino

Da lunedì 30 settembre una rete protegge i pedoni in caso di distacco dei frammenti di copertura della guglia del campanile della Confraternita di San Bernardino in centro Bricherasio. Questa primavera erano intervenuti i Vigili del fuoco per un intervento temporaneo dopo la caduta di frammenti di lamiera in una giornata di forte vento. “Grazie all’utilizzo del cestello l’impresa Lasagno ha sistemato una rete sulla guglia del campanile affinché in caso di distacchi i frammenti di copertura non cadano in strada” spiega il sindaco di Bricherasio Simone Ballari. Anche questo intervento realizzato dalla parrocchia di Bricherasio è però temporaneo: “In attesa che dalla Diocesi arrivino risorse per interventi più cospicui, era comunque urgente intervenire in questo modo” aggiunge.