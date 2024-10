Da Houellebec a Irvine Welsh e Brachetti torna Radici, il festival dell'identità (coltivata, negata, ritrovata)

Michel Houellebec

Un evento segnato da una grande anteprima. Radici segna il ritorno in Italia del romanziere e saggista francese Michel Houellebecq, che il 14 ottobre sarà in via Bogino in dialogo con Ottavia Casalgrande. "Questo - ha osservato il presidente della Fondazione Circolo dei lettori Giulio Biino - è un festival giovane, che ha avuto subito successo. Un appuntamento diverso perché ci permette l'incontro con noi stessi e l'altro, dove cinema e letteratura si contaminano: sono sicuro si protrarrà nel tempo e andrà ad inserirsi nella programmazione autunnale del Circolo dei Lettori".