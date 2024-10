‘Pro Am della Speranza’: raccolti 110.000 euro per la lotta contro i tumori femminile

Sul green del prestigioso Royal Park I Roveri di Fiano si è tenuta la XXV edizione della ‘Pro Am della Speranza – The Green is Pink’, un evento organizzato dalla Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro che ha unito sport, cibo e solidarietà per sostenere la ricerca sui tumori femminili. Grazie alla partecipazione di aziende partner, grandi chef e appassionati di golf, sono stati raccolti 110.000 euro destinati alla lotta contro il cancro dell’Istituto di Candiolo-Irccs.

La ‘Pro Am della Speranza – The Green is Pink’, anche quest’anno dedicata allo stimato oncologo Furio Maggiorotto, dà il via ufficialmente all’edizione 2024 di Life is Pink, la campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi che per tutto il mese di ottobre sarà dedicata alla prevenzione e alla cura dei tumori femminili. I fondi raccolti serviranno per finanziare l’acquisto di nuove tecnologie avanzate, che migliorano il processo diagnostico e terapeutico delle pazienti oncologiche dell’Istituto di Candiolo-Irccs.

Sono scese in campo 22 squadre composte da un professionista e tre amatori, in rappresentanza di altrettanti sponsor e partner, che si sono sfidate in una giornata all’insegna dello sport e della solidarietà. Lungo il percorso, gli ospiti hanno potuto degustare piatti raffinati abbinati a vini e cocktail, preparati da alcuni dei più importanti chef della nostra regione, che hanno inoltre organizzato l’aperitivo finale. Un break tutto da gustare curato dai ristoranti: Bananna Kitchen, Kensho Restaurant, Ristorante San Giors, Antica pasticceria Belmonte, Brace Pura, Fuzion Food, Il Forno dell'angolo - Luca Scarcella, Casa Mago, QR - Quadrilatero Romano, Ristorante Bricks, in collaborazione con DeMaria Advisory Group.

Per celebrare la venticinquesima edizione della ‘Pro Am della Speranza – The Green is Pink’, l’evento ha visto la partecipazione straordinaria degli speaker radiofonici di Radio Deejay Andrea e Michele, che hanno contribuito a rendere ancora più speciale questa giornata a favore della ricerca.

La ‘Pro Am della Speranza’, nata nel 1998, è uno degli appuntamenti storici della Fondazione, che negli anni ha raccolto oltre 2 milioni di euro a sostegno delle attività di cura e ricerca sul cancro dell’Istituto di Candiolo-Irccs. Tra i partecipanti delle passate edizioni, spiccano alcuni dei più grandi nomi del golf italiano, come i fratelli Molinari, Costantino Rocca, e Matteo Manassero, oltre a diversi campioni internazionali.