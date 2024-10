Bobbio Pellice manifesta contro la chiusura del bancomat e Intesa Sanpaolo apre al confronto

Il 10 ottobre è la data in cui Intesa Sanpaolo ha stabilito di spegnere il bancomat di Bobbio Pellice. Ma non è detto che la decisione sia irrevocabile. “Abbiamo aperto un confronto con il Comune per valutare la situazione. Nulla è ancora deciso definitivamente” spiegano dalla banca. Un’apertura dopo la protesta che si è levata sia con una presa di posizione del Consiglio comunale, sia con una raccolta firme in paese e che lunedì 7 ottobre si tradurrà in una manifestazione sostenuta da Uncem. L’appello è a ritrovarsi in piazza Caduti per la Libertà, alle 10,30, dove Intesa Sanpaolo ha lo sportello. Una chiamata alla mobilitazione che investe i sindaci dei Comuni del Pinerolese, i rappresentanti in Città metropolitana, Regione e Parlamento, ma anche associazioni, operatori economici e cittadini comuni. Questo mentre vanno avanti i colloqui: “Stiamo dialogando – conferma il sindaco Mauro Vignola –. Ma non abbiamo nulla di certo in mano”.