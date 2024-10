Parco del Valentino: a novembre i torinesi scopriranno i nuovi viali pedonali

Come annunciato sono stati ristretti i grossi viali: dagli attuali 18.5 metri, l'area di transito è stata diminuita a 13.5 metri. Il resto dello spazio è stato riconvertito ad aiuole e verde. Come chiarito da Andreas Kipar, Ceo e Co founder di LAND, sono stati abbattuti i cordoli laterali "per un ambiente in cui la natura entra in contatto con noi".

"Se la natura respira - ha aggiunto - respiriamo anche noi: il cambiamento però inizia nella testa, non solo nelle architetture. È il nostro benessere, non è solo design: questa trasformazione è indispensabile alla vita".

"Questo - ha sottolineato il sindaco Stefano Lo Russo - è uno dei tasselli di un progetto molto più ampio che prevede il recupero dell'asse del Po, un grande progetto urbano nell'ambito della vocazione che abbiamo voluto dare a questa fase della città, con un focus sulla cultura e sulle biblioteche".