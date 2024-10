Vallone di Sea, Valle (PD): "La Regione intervenga per impedire la costruzione di una nuova strada in zona rischio idrogeologico"

“Il comune di Groscavallo ha presentato un progetto che prevede la realizzazione di una strada larga circa 2,5 metri nel Vallone di Sea, un nuovo percorso per raggiungere l’alpeggio di proprietà del comune di Groscavallo denominato Alpeggio "Gias Balma Massiet". Il progetto presenta parecchie criticità dal punto di vista idrogeologico, in quanto insiste su una zona ad alto rischio, soprattutto a causa dell’ampiezza di quello che dovrebbe essere, secondo il Sindaco, un sentiero e, invece ha le dimensioni di una vera e propria strada con la possibilità di percorrenza di mezzi motorizzati, sia per le difficoltà di cantierizzazione della zona interessata che richiederebbe l’utilizzo di esplosivi, causando un danno ambientale e paesaggistico” spiega il Consigliere regionale del Partito Democratico Daniele Valle.





“L’opera suscita da sempre le reazioni contrarie nella comunità locale – prosegue l’esponente dem – e la stessa Regione Piemonte ha informato il comune di Groscavallo circa l’impossibilità di concludere il procedimento di autorizzazione di questo intervento, allegando anche il parere negativo del settore regionale competente riguardo all’aspetto geologico e geomorfologico dell’intervento. Nonostante tutto, il Sindaco non solo non ha valutato la revoca del progetto, ma sta proseguendo nella costruzione di un’opera che, se realizzata, costituirà un pericolo per la sicurezza dei cittadini e dei turisti”.

“Per fare chiarezza su un intervento che avrà un chiaro impatto negativo sul territorio, ho presentato un’interrogazione in Consiglio regionale per sapere come la Regione intenda garantire la sicurezza e la tutela dell’ambiente e del paesaggio nell’area interessata. Auspico di vedere l’impegno dell’assessore competente al fine di evitare la costruzione di un’opera pericolosa per gli abitanti di Groscavallo” conclude Daniele Valle.