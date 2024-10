Fiammata prima del decollo, scoppia il panico sull'aereo Brindisi-Torino: i passeggeri evacuati con gli scivoli

Attimi di paura oggi all'aeroporto del Salento di Brindisi per un principio di incendio su un volo Ryanair in partenza per Torino. In fase di rullaggio, intorno alle 8.30, si è verificata una forte fiammata, forse a uno dei motori, e il decollo è stato interrotto.

A bordo c'erano 184 passeggeri e 6 membri di equipaggio che sono stati evacuati attraverso gli scivoli di emergenza e accompagnati nell'aerostazione. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e tutti gli altri voli in arrivo e in partenza sono stati bloccati per alcune ore.

L'aeroporto è stato riaperto poco prima delle 12 sia per i voli in arrivo che quelli in partenza. Nel frattempo, durante le circa due ore e mezza in cui lo scalo è rimasto chiuso alcuni passeggeri sono stati fatti salire su autobus diretti all'aeroporto di Bari per poter decollare dal 'Karol Wojtyla' in modo da non perdere le coincidenze di voli internazionali.