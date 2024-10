Si fingeva infermiera e curava una donna ultra novantenne (che stava sempre peggio): in casa sua c'era una famacia abusiva

Faceva finta di essere un'infermiera, in casa aveva una farmacia abusiva e, quel che è peggio, curava una donna di oltre novantanni. E' stata denunciata dai carabinieri della stazione Torino Pozzo Strada, con il supporto dei militari del Nucleo Antisofisticazioni Sanità di Torino, una donna, di 57 anni che, dai primi giorni del mese di agosto, somministrava direttamente a domicilio e senza averne alcun titolo, farmaci ad una paziente ultranovantenne, esercitando abusivamente la professione medica.

L’allarme è partito dalla figlia della paziente, preoccupata per l’improvviso peggioramento dello stato di salute della mamma: aveva così deciso di interpellare altri medici. Dai primi accertamenti sulle condizioni dell’anziana, è emerso come alla stessa venissero somministrati dei farmaci in assenza di prescrizione medica, anche tramite terapia endovenosa. Le visite alla paziente venivano effettuate direttamente a domicilio e dietro corrispettivo di 800 euro a prestazione.