Dai confini/sconfinamenti alle guerre/migrazioni: il Festival delle Colline Torinesi torna con 15 spettacoli in 28 giorni

Le guerre di ieri, quelle di oggi e quelle di domani; le guerre che hanno generato e generano milioni di vittime; quelle che innescano rovinosi e spesso inumani flussi migratori. Le guerre che nonostante tutto non cessano di scoppiare. E' questo il tema che attraverserà il Festival delle Colline Torinesi, 15 spettacoli in 28 giorni, dal 12 ottobre al 10 novembre con 7 prime e 6 produzioni per un totale di 52 recite.

Ad annunciarlo sono stati gli ideatori e direttori della rassegna teatrale, Sergio Ariotti e Isabella Lagattolla. "Questo tema, "guerre/migrazioni" - hanno spiegato - è come un'ideale prosecuzione del tema "confini/sconfinamenti" che ha caratterizzato lo scorso triennio del Festival. Come lo abbiamo scelto? Quando il teatro e le altre arti vogliono riflettere sul domani non possono dimenticarsi i conflitti come quelli che stiamo vivendo in Israele o Ucraina, ma non solo quelli. Parliamo dei conflitti già avvenuti, di quelli in essere e quelli in potenza, tenendo conto, ad esempio, che il rapporto tra passato, presente e futuro va quotidianamente ripensato".

Il Festival delle Colline Torinesi, organizzato da TPE - Teatro Astra, giunge quest'anno alla 29esima edizione. E conferma lo stretto rapporto con la creazione contemporanea anche grazie alla partnership progettuale con la Fondazione Merz, nei cui spazi, specie durante la settimana di ContemporaryArt, avranno luogo appuntamenti di teatro più performativo e/o sperimentale.