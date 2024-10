Gtt: i Radicali chiedono referendum consultivo su vendita 51% delle quote

Oggi si è svolta presso la "Sala Musy" del Comune di Torino la conferenza stampa di presentazione dell'Istanza popolare presentata al Sindaco di Torino Stefano Lo Russo, per chiedere che venga indetto un referendum consultivo sulla vendita di almeno il 51% delle quote di GTT.

Dichiarazione di Igor Boni (Europa Radicale - primo firmatario): "Noi non siamo a favore del privato a prescindere. Se un servizio pubblico gestito direttamente dalla città o dalla Regione funziona, nulla da eccepire. Se un servizio gestito dai privati non funziona si può pensare di riportarlo totalmente nelle mani pubbliche.

Ma se un servizio gestito dal pubblico dimostra le inefficienze di GTT, pensare di privatizzare almeno in parte non può essere un tabù. Al pubblico rimane il controllo, la pianificazione, la definizione degli standard e parte delle quote. Laicamente l'obiettivo è migliorare il servizio, non arroccarsi su barricate.