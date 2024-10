Asl To3, la comunità gestita dal Dipartimento Patologia delle Dipendenze compie 30 anni

Venerdì 4 ottobre 2024 ricorre il trentennale di attività della Comunità Lucignolo & Co che accoglie persone con un problema di dipendenza da sostanze stupefacenti, alcool o gioco d’azzardo.

Per celebrare la ricorrenza la struttura ha organizzato una giornata di studio per addetti ai lavori dal titolo “1994-2024: 30 anni di attività della Comunità Lucignolo & Co. Uno sguardo al passato per progettare il futuro”. Il trentennale richiama infatti uno sguardo al passato, alle persone, ai cittadini e ai professionisti che hanno abitato la Comunità in questi anni, ma rappresenta al contempo un’occasione per riflettere e riprogettare il futuro, sempre al servizio di chi ha bisogno.

Dal 1994 ad oggi la comunità ha ospitato 877 persone. Si tratta di pazienti con un problema di dipendenza da sostanze stupefacenti e alcool e, dal 2006, anche da gioco d’azzardo; dal 2018 la comunità è diventata Struttura Specialistica di riferimento della Regione Piemonte per la cura dei Disturbi da Gioco d’Azzardo.

“Bisogna saper perdere” è il progetto che si occupa del gioco d’azzardo, grazie al quale, raccontano gli operatori “abbiamo accolto fino ad oggi 98 giocatori, uomini e donne con storie personali differenti, che hanno perso, oltre al denaro, anche affetti e stima di sé, nelle sale da gioco o davanti ad uno schermo giocando on-line. La cura, come per ogni altra dipendenza, è lunga e faticosa: noi li accompagniamo per un tratto di strada, quando sia necessario un distacco completo dalla propria realtà di vita, per riuscire a concentrarsi su di sé e a non cadere continuamente nella ubiquitaria tentazione del gioco”.

Accanto ai giocatori, il servizio continua ad occuparsi delle persone con dipendenza sia da alcool, che per i nostri servizi rappresentano la fascia di utenza maggiormente in crescita, sia da droghe illegali. In particolare il Servizio di occupa di cocainismo, una dipendenza per la quale gli strumenti di cura ambulatoriale spesso si rilevano poco efficaci; a queste persone, 418 dal 2006, viene proposto un progetto di cura medio breve all’interno della Comunità.

Dal 2013 infine, riprendendo e implementando l’obiettivo originario della Comunità, grazie ad un nuovo programma denominato “Il Ridosso”, sono state accolte da Lucignolo & Co 258 persone con alle spalle lunghe e travagliate storie di dipendenza e che hanno bisogno di un periodo di “tregua” per riprendere in mano la propria salute e raggiungere obiettivi, anche limitati, che possano migliorare la loro vita.