Ancora un incidente sulla tangenziale sud di Torino. Stavolta all'altezza di Stupinigi, in direzione Piacenza. Due i veicoli coinvolti, con altrettanti feriti: una persona in codice giallo ed un meno grave in verde condotte entrambe al Cto. Inevitabili i disagi per la circolazione.

Secondo incidente nel giro di poche ore

Si tratta del secondo incidente nella zona sud di Torino, dopo quello avvenuto attorno alle ore 11 in zona Debouché, a Nichelino.